In Ägypten hat ein Gericht den Anführer der "Muslimbruderschaft" zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Die Richter in Kairo sprachen Mohammed Badie und vier weitere Angeklagte schuldig, 2013 an gewaltsamen Massenkundgebungen teilgenommen zu haben. Badie erhielt dieses Strafmaß bereits mehrfach in ähnlich gelagerten Verfahren. Vor einer Woche waren 75 Mitglieder der "Muslimbruderschaft" zum Tode verurteilt worden. Die Urteile sind Teil einer Prozessserie, in der insgesamt 739 Menschen angeklagt sind.



Die Verfahren stehen im Zusammenhang mit dem Militärputsch 2013 gegen den damaligen Präsidenten Mursi. Er gehörte zur Führungsriege der "Muslimbruderschaft", die inzwischen verboten ist.



Die Menschenrechtsorganisation "amnesty international" bezeichnete die jüngsten Prozesse als "groteske Parodie einer Justiz".