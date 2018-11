In Ägypten hat es einen Anschlag auf einen Bus mit koptischen Christen gegeben.

Dabei seien mindestens sieben Menschen getötet und 14 verletzt worden, sagte ein Sprecher der koptischen Kirche. Nach Angaben des Innenministeriums waren die Pilger auf dem Weg zu einem Kloster in der Provinz Al-Minja als eine Gruppe Terroristen das Feuer auf den Bus eröffnete. - In Ägypten gab es in diesem und im vergangenen Jahr mehrfach Anschläge auf koptische Christen.