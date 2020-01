Im ägyptischen Parlament haben Beratungen über eine Verschärfung der Antiterrorgesetzgebung begonnen.

Wie die Tageszeitung "Al Ahram" berichtet, wird in dem Gesetzentwurf die Definition von Terror breiter gefasst. So könnten etwa Fernsehsender in die Liste der Terrorgruppen aufgenommen werden, die zur Muslimbruderschaft gehören und die von der Türkei und Katar aus tätig sind. Auch Radiosender und Nutzer Sozialer Medien, die zu Gewalt und Terror aufrufen, könnten erfasst werden. Vorgesehen ist ferner, Personen, die als Terroristen eingestuft werden, die Pässe zu entziehen und sie von öffentlichen Ämtern auszuschließen.