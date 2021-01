Mehrere Länder, darunter Deutschland, beraten bei einem Treffen in Ägypten über Wege zur Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses.

Das Außenministerium in Kairo erklärte, Ziel sei es, eine gerechte und umfassende politische Lösung für Israelis und Palästinenser zu finden. Bundesaußenminister Maas hatte gestern betont, es sei wichtig, wieder Vertrauen zwischen den Konfliktparteien aufzubauen. An dem Treffen nehmen neben Ägypten und Deutschland auch Frankreich und Jordanien teil. Die Gruppe war im vergangenen Februar am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gegründet worden.



Weiteres Thema der Unterredung dürfte die von den USA vermittelte Normalisierung der Beziehungen Israels zu inzwischen vier Ländern im Nahen Osten und Nordafrika sein, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate und der Sudan.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.