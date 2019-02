Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat bei seinem Besuch in Ägypten nach eigenen Angaben auch die Menschenrechtssituation in dem Land angesprochen.

Der CDU-Politiker sagte in Kairo, über dieses Thema gebe es nach wie vor Debatten - ebenso, wie über die Sicherheitslage in Ägypten. Fortschritte sieht Altmaier im Umgang der ägyptischen Behörden mit politischen Stiftungen und Nicht-Regierungsorganisationen. Zudem sei die Regierung entschlossen, das Land politisch zu stabilisieren. Dies könne eine neue Grundlage für die deutsch-ägyptischen Beziehungen werden.



Altmaier hatte in Kairo zuvor mit Präsident al-Sisi und Regierungschef Madbouly gesprochen. Er wird begleitet von Vertretern deutscher Unternehmen.