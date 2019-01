Die Bundesregierung hat nach Medieninformationen erneut einen Rüstungsexport in den Nahen Osten genehmigt.

Laut einer Liste des Bundessicherheitsrats habe das geheim tagende Gremium kurz vor dem Jahreswechsel die Ausfuhr eines Kriegsschiffs nach Ägypten erlaubt, berichtet "Der Spiegel". Das Magazin beruft sich auf Insider. Demnach kostet die Fregatte aus der Werft von Thyssen Krupp Maritime Systems rund 500 Millionen Euro. Zudem solle die ägyptische Marine in den kommenden Jahren noch eine weitere Fregatte des gleichen Typs aus Deutschland erhalten.



Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD verpflichtet, keine Waffen mehr an Staaten zu liefern, die am Jemen-Konflikt beteiligt sind. Ägypten ist Teil der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition gegen die Huthi-Rebellen im Jemen. Zudem geht der ägyptische Präsident al-Sisi im eigenen Land hart gegen Kritiker und Oppositionelle vor.