In Ägypten sind erneut elf Menschen hingerichtet worden.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich auf Sicherheitskreise. Die Hingerichteten waren wegen Mordes verurteilt worden, hieß es. Details wurden nicht genannt. Am Wochenende waren zwei Männer und drei Frauen in Ismailia hingerichtet worden.



Amnesty International hatte bereits im Dezember eine Hinrichtungswelle in dem nordafrikanischen Land angeprangert. Allein im Oktober und November seien mindestens 57 Menschen getötet worden - doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. In einigen Fällen seien grob unfaire Massenprozesse vorausgegangen. Eine offizielle Statistik der Hinrichtungen in Ägypten gibt es nicht.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.