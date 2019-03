In Ägypten ist der bekannte Fotograf Mahmud Abu Said nach fünf Jahren Haft freigelassen worden.

Er verbreitete ein Foto über Twitter, das ihn auf einer Straße zeigt. Abu Said war in den vergangenen Jahren zu einer Leitfigur im Kampf für Pressefreiheit in Ägypten geworden. Sein Fall galt als Beispiel für die Willkür der Justiz. Der auch unter dem Namen Schaukan bekannte Fotograf war 2013 in Kairo festgenommen worden, als er über die Niederschlagung der Proteste von Islamisten berichtete. Im April des vergangenen Jahres erhielt er den Preis für Pressefreiheit der Unesco.