In Ägypten hat ein Gericht gegen 75 Personen Todesurteile verhängt.

Es soll sich um Mitglieder der islamistischen Muslimbruderschaft handeln. Das Gericht in Kairo sprach sie der Teilnahme an gewaltsamen Protesten nach dem Sturz von Präsident Mursi im Jahr 2013 schuldig.



Die Regierung Al-Sisi verfolgt die Muslimbrüder als Terroristen. Insgesamt sind 739 Personen vor Gericht angeklagt. Weitere Urteile kündigte das Gericht für Anfang September an.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.