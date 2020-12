Während des Staatsbesuchs von Ägyptens Präsident al-Sisi in Frankreich hat ein Kairorer Gericht die umstrittene Inhaftierung eines Mitarbeiters der Menschenrechtsorganisation EIPR um 45 Tage verlängert.

Die Entscheidung sei von der Dritten Anti-Terrorkammer des Strafgerichtshofs getroffen worden, teilte die Organisation auf Twitter mit. Demnacht geht es um Patrick Zaki. Der 23-jährige Aktivist der "Ägyptischen Initiative für Menschenrechte" war im Februar verhaftet worden, als er aus Italien einreiste, wo er den Angaben zufolge studierte. Zaki wird der Verbreitung falscher Nachrichten beschuldigt. Zudem soll er zu unautorisierten Protesten aufgerufen haben. Sein Anwalt hatte die sofortige Freilassung gefordert und argumentiert, dass es keine Gründe für eine weitere Inhaftierung gebe. Die EIPR ist eine der letzten Organisationen, die noch vor Ort in Ägypten für die Einhaltung von Menschenrechten eintritt.



Gestern hatte die ägyptische Zeitung "Al-Ahram" berichtet, die Behörden hätten die Privatvermögen von Mitarbeitern einfrieren lassen, darunter das des EIPR-Direktors Gasser Abdel Razek. Er und zwei Kollegen waren am vergangenen Donnerstag aus der Haft freigelassen worden. Präsident al-Sisi, der 2013 nach einem Militärputsch an die Macht kam, geht seit Jahren hart gegen Gegner und Kritiker vor.



Heute wurde al-Sisi in Paris von Frankreichs Präsident Macron mit militärischen Ehren empfangen. Macron machte dabei deutlich, er wolle mit Ägypten beim Thema Menschenrechte auf Dialog statt Boykott setzen. Es gebe Meinungsverschiedenheiten, über die man offen rede, so Macron. Er wolle die Zusammenarbeit beider Länder in Verteidigungs- oder Wirtschaftsfragen nicht von diesen Meinungsverschiedenheiten abhängig machen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.