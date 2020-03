Die Organisation Human Rights Watch wirft ägyptischen Sicherheitskräften vor, Kinder zu foltern und verschwinden zu lassen.

Die Organisation berichtet von mindestens 20 Fällen, in denen Kinder zwischen 12 und 17 Jahren verhaftet und misshandelt worden seien. Sie hätten angegeben, unter anderem mit Stromschlägen an Zunge und Genitalien gefoltert worden zu sein. Laut Bericht waren einige monatelang verschwunden, ohne dass Angehörige informiert wurden. Den Sicherheitskräften in Ägypten drohen nach Angaben von Human Rights Watch bislang keine Konsequenzen.



Die Organisation rief die Mitgliedsländer der Europäischen Union sowie die USA dazu auf, ihre Unterstützung für Polizei, Geheimdienst und Offiziere des Militärs zu beenden, bis die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen seien.



Präsident al-Sisi geht seit seiner Machtübernahme im Jahr 2013 hart gegen Kritiker vor. Ein UNO-Ausschuss kam bereits 2017 zu dem Ergebnis, dass Folter in Ägypten gängige Praxis sei.