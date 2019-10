Auf der letzten Station seiner Nordafrika-Reise trifft Bundesaußenminister Maas heute mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi zusammen.

Bei dem Gespräch in Kairo dürfte es neben den deutsch-ägyptischen Beziehungen auch um die Krisen in der Region gehen, vor allem um den Bürgerkrieg in Libyen und um den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Weiteres Thema dürfte die Menschenrechtslage in Ägypten sein. Nach Schätzungen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wurden seit al-Sisis Amtsantritt im Jahr 2014 mindestens 60.000 Menschen aus politischen Gründen festgenommen. Zahlreiche Todesurteile wurden verhängt.



Maas hatte zuvor auch Libyen und Tunesien besucht.