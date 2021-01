Bundesaußenminister Maas reist heute nach Ägypten, um dort Gespräche über eine mögliche Wiederbelebung des Friedensprozesses zwischen Israel und den Palästinensern zu führen.

In der ägyptischen Hauptstadt wird sich der SPD-Politiker morgen mit den Außenministern Ägyptens, Jordaniens und Frankreichs treffen. Die Vierer-Gruppe war im vergangenen Februar am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gegründet worden, um Bewegung in den seit Jahren festgefahrenen Friedensprozess zu bringen. Die Minister wollen an die von den USA vermittelte Normalisierung der Beziehungen Israels zu mehreren arabischen Staaten anknüpfen. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, diese Entwicklung habe gezeigt, dass im Nahost-Friedensprozess viel Bewegungspotenzial stecke.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.