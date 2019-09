Ägyptische Sicherheitskräfte haben nach den Protesten gegen Präsident Sisi am Wochenende mehr als eintausend Menschen festgenommen.

Das berichten mehrere arabische Menschenrechtsorganisationen. Von der Regierung gibt es dazu keine Angaben. Unter den Festgenommenen sind demnach prominente Oppositionelle, Wissenschaftler und Schriftsteller.



Seit kurzem gibt es in Kairo und anderen Städten erstmals seit Jahren wieder Proteste gegen die Regierung. Die Teilnehmer forderten den Rücktritt von Präsident Sisi. Inzwischen haben die Sicherheitskräfte ihre Präsenz an großen Plätzen in der Hauptstadt Kairo verstärkt.