Menschenrechtler haben die Hinrichtung von 49 Menschen innerhalb von elf Tagen in Ägypten verurteilt.

Ein Sprecher von Human Rights Watch nannte das Vorgehen "ungeheuerlich". Er appellierte an die ägyptischen Behörden, zum Tode Verurteilten faire Wiederaufnahmeverfahren zu gewähren. Dass es in Ägypten besonders in politischen Fällen keine fairen Prozesse gebe, habe System.



Insgesamt wurden nach Angaben von Human Rights Watch zwischen dem 3. und 13. Oktober 47 Männer und zwei Frauen hingerichtet. 15 davon seien für ihre Beteiligung an politisch motivierter Gewalt nach der Machtübernahme des Militärs 2013 verurteilt worden.



Seit seiner Machtübernahme 2013 unterdrückt der ägyptische Präsident al-Sisi die Opposition und unabhängige Medien.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.