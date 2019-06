Der frühere ägyptische Präsident Mursi ist in Kairo beigesetzt worden.

Dies teilte sein Anwalt mit. Mursi war gestern während einer Gerichtsverhandlung zusammengebrochen und kurz darauf gestorben. Das staatliche ägyptische Fernsehen berichtete, er sei einem Herzinfarkt erlegen. Die Menschenrechtsorganisationen "Human Rights Watch" und "Amnesty International" forderten eine Untersuchung. Sie verwiesen auf unhaltbare Zustände in den Gefängnissen des Landes. Die islamistische Muslimbruderschaft machte den Staat für den Tod Mursis verantwortlich. Die ägyptischen Behörden prüfen die Umstände.



Mursi war der erste demokratisch gewählte Präsident Ägyptens. Der islamistische Politiker war nur ein Jahr an der Macht und wurde nach Massenprotesten im Juli 2013 vom Militär gestürzt. Mursi und tausende andere Islamisten wurden später in Massenprotesten verurteilt - Mursi selbst gleich mehrfach.