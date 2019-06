In Ägypten haben die Muslimbrüder dem ägyptischen Staat vorgeworfen, absichtlich für einen langsamen Tod des früheren Präsidenten Mursi gesorgt zu haben. Dieser sei mehr als fünf Jahre in Einzelhaft gehalten worden, die Versorgung mit Medikamenten sei beschränkt gewesen und er habe schlechtes Essen erhalten, erklärte die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei der in Ägypten verbotenen Muslimbrüder.

Mursi war lange Mitglied der Muslimbruderschaft. Der 67-Jährige war gestern in einem Berufungsverfahren vor Gericht zusammengebrochen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde sein Tod festgestellt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein und ordnete eine Obduktion an. Außerdem ließ sie Material der Überwachungskameras aus dem Gerichtssaal beschlagnahmen, um es auszuwerten.



Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" und Amnesty International forderten Aufklärung über den Tod Mursis. Sein Ableben werfe ernste Fragen zu seiner Behandlung in Gewahrsam auf, hieß es.



Mursi stand vor Gericht, weil ihm Spionage vorgeworfen wurde. Er war vor sieben Jahren bei der ersten freien Präsidentschaftswahl in Ägypten gewählt worden. Die islamistische Muslimbruderschaft hatte nach der Revolution in Ägypten 2011 die ägyptische Freiheits- und Gerechtigkeitspartei gegründet, deren Vorsitzender Mursi war.