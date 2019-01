Ägyptens Präsident Sisi hat eine Kathedrale für die christliche Minderheit im Land eröffnet.

Der Staatschef nahm am Vorabend des heutigen koptischen Weihnachtsfestes an einem Gottesdienst in der Kirche in einem Vorort von Kairo teil. Seine Regierung hatte die Finanzierung übernommen, als Reaktion auf mehrere Anschläge gegen die koptischen Christen im Land.



Die Kathedrale soll Platz für mehr als 8.000 Gläubige bieten. Damit ist sie eine der größten Kirchen des Nahen Ostens. Etwa zehn Prozent der knapp 100 Millionen Ägypter sind Kopten.