Hohe Inflation und Wirtschaftskrise

Zehn Unternehmen im Besitz des Staates und zwei weitere im Besitz der Armee sollen für eine Übernahme durch private Investoren angeboten werden. Das teilte der ägyptische Regierungschef Madbouli mit. Damit würde sich der Anteil des Privatsektors an Ägyptens Wirtschaft mehr als verdoppeln.

Geplant ist auch, die sieben größten Häfen in Ägypten sowie die besten Hotels des Landes in zwei neuen Holdings zusammenzufassen. Ein Teil der Unternehmensanteile soll an der Börse gehandelt werden.

Zuletzt hatte die Inflation in Ägypten mit 14,9 Prozent den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.