Mit einer massiven Polizeipräsenz und Straßenblockaden haben die Behörden in Ägypten angekündigte Proteste gegen Präsident al-Sisi verhindert.

Korrespondenten berichten, der Tahrir-Platz in der Hauptstadt Kairo sei vollständig abgeriegelt. Mehrere U-Bahn-Stationen wurden geschlossen. Seit den regierungskritischen Demonstrationen vom vergangenen Wochenende in verschiedenen ägyptischen Städten wurden nach Angaben von Anwälten mehr als 2.000 Menschen festgenommen. Menschenrechtsorganisationen berichten, unter ihnen seien viele Jugendliche, Journalisten und Intellektuelle.



Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, forderte ihre sofortige Freilassung und erklärte, die Menschen hätten ein Recht zu demonstrieren. Die ägyptische Regierung müsse ihre Einstellung zu den Protesten radikal ändern, verlangte Bachelet.



Al-Sisi bezeichnete die neuen Demonstrationsaufrufe als "betrügerische Versuche", seine Herrschaft in Verruf zu bringen. Die jüngste Protestwelle war durch Korruptionsvorwürfe gegen den Präsidenten und das Militär ausgelöst worden.