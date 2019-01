In Ägypten ist ein Polizist bei dem Versuch getötet worden, eine Bombe vor einer koptischen Kirche zu entschärfen.

Zwei weitere Polizisten wurden bei der Explosion verletzt, wie staatliche Medien berichteten. Demnach war der Sprengkörper in der Nähe der Kirche auf einem Dach gefunden worden.



Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Die christliche Minderheit der Kopten, die am Montag Weihnachten feiert, ist in Ägypten immer wieder das Ziel von Angriffen.