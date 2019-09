In Ägypten ist offenbar eine der Führungsfiguren der Demokratiebewegung festgenommen worden.

Der Aktivist und Blogger Alaa Abdel Fattah befindet sich nach Angaben seiner Familie in Gewahrsam. Laut der Nachrichtenagentur AP wird ihm vorgeworfen, zu Protesten aufgerufen zu haben. Auch sein Anwalt soll festgesetzt worden sein. In Ägypten war es vor gut einer Woche zu vereinzelten Kundgebungen gegen die Regierung von Staatschef al-Sisi gekommen. Seither greifen die Behörden hart gegen Kritiker durch. Menschenrechtsorganisationen zufolge wurden bisher mehr als 2.000 Menschen festgenommen.



Fattah zählte zu den Mitorganisatoren der Revolution von 2011 in Ägypten und saß für die Teilnahme an Protesten gegen ein strengeres Demonstrationsgesetz bereits fünf Jahre im Gefängnis.