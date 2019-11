In Ägypten gehen die Behörden weiter gegen regierungskritische Journalisten vor.

Die Nachrichtenseite "Mada Masr" berichtete über den Kurznachrichtendienst Twitter, es habe eine Razzia in ihrer Redaktion in Kairo gegeben. Mitarbeiter seien rund drei Stunden lang festgehalten worden. Die Chefredakteurin sei festgenommen und von der Staatsanwaltschaft vernommen worden. Nach Angaben der Redaktion war einer ihrer Journalisten bereits am Samstag vorübergehend festgenommen worden. "Mada Masr" gehört zu den letzten wenigen Medien Ägyptens, die noch kritisch über die Lage im Land berichten.