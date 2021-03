Die Schifffahrt im Suez-Kanal ist wieder aufgenommen worden.

Nachdem die tagelange Blockade durch das feststeckende Containerschiff "Ever Given" aufgehoben werden konnte, sollen bis heute früh mehr als 110 Schiffe den Kanal passieren. Nach Angaben des Betreibers stauen sich mehr als 400 Schiffe auf beiden Seiten der Wasserstraße. Die Suez-Kanal-Behörde rechnet damit, dass der Stau in knapp vier Tagen aufgelöst werden kann.



Die 400 Meter lange und über 220.000 Tonnen schwere "Ever Given" war am vergangenen Dienstag vom Kurs abgekommen und auf Grund gelaufen. Sie blockierte seitdem den Wasserweg zwischen Rotem Meer und Mittelmeer.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.