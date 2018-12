In Ägypten sind bei einem Bombenanschlag auf einen Touristenbus nahe den Pyramiden von Gizeh nach jüngsten Angaben vier Menschen getötet worden. Die Behörden in Kairo teilten mit, bei den Opfern handele es sich um drei Touristen sowie den ägyptischen Reiseführer. Elf weitere Personen seien verletzt worden.

Nach Angaben des Innenministeriums war ein selbstgebauter Sprengsatz an einer Mauer versteckt gewesen und explodoerte am Straßenrand. Insgesamt hätten sich 14 Touristen aus Vietnam in dem Fahrzeug befunden.



Die Sicherheitsbehörden leiteten Ermittlungen ein. Die in der Nähe von Kairo gelegenen Pyramiden von Gizeh gehören zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens. In dem Urlaubsland kommt es immer wieder zu Angriffen auf Touristen sowie Terroranschlägen allgemein. Die Reisebranche des Landes leidet darunter. Die Touristenzahlen waren nach den Umbrüchen des Arabischen Frühlings 2011 stark gesunken, erholten sich zuletzt aber leicht. Das Auswärtige Amt warnt dennoch vor einem erhöhten Risiko terroristischer Anschläge.



Vor allem auf der Sinai-Halbinsel kommt es immer wieder zu Gewalt. Auch in der Hauptstadt Kairo oder in anderen Teilen des Landes ereignen sich Anschläge. Zuletzt starben bei einem Anschlag auf koptische Pilger Anfang November sieben Menschen.