Krise im Sudan

Die Kämpfe im Sudan nehmen an Gewalt und Brutalität zu, auch in Khartoum, der Hauptstadt des Landes. (AP / Marwan Ali)

Ägypten hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach im Sudan vermittelt . Auch UNO-Generalsekretär Guterres appellierte an die Konfliktparteien, die Gewalt einzustellen. US-Außenminister Blinken erklärte nach einem Telefonat mit seinen Amtskollegen aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, der einzige Weg bestehe in der Rückkehr zu Verhandlungen.

Machtkampf zwischen Armee und RSF-Miliz

In dem Machtkampf stehen sich Einheiten des Militärregimes und die paramilitärische Miliz RSF gegenüber, die eigentlich in die Armee integriert werden soll. In den Reihen der RSF kämpfen viele ehemalige Mitglieder der Dschandschawid-Miliz, die in der Region Darfur brutal gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen war.

Nach Angaben von Ärzten wurden bei den Gefechten mehr als 50 Zivilisten getötet, es gab rund 600 Verletzte. Die deutsche Außenministerin Baerbock zeigte sich entsetzt über die Zahl der Opfer . Baerbock schrieb bei Twitter, sie unterstütze die Bemühungen des UNO-Sondergesandten Perthes um einen Waffenstillstand.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.