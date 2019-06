Die Vereinten Nationen fordern, dass der Tod des früheren ägyptischen Präsidenten Mursi unabhängig untersucht wird.

Das Büro von Menschenrechtskommissarin Bachelet teilte in Genf mit, die Ermittlungen müssten alle Aspekte seiner sechs Jahre im Gefängnis beinhalten. Es seien Bedenken geäußert worden mit Blick auf die Haftbedingungen, die medizinische Versorgung und den Zugang von Anwälten und Angehörigen zu Mursi. Auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International riefen zu einer Untersuchung auf. Mursis Partei, die Muslimbruderschaft, warf den Behörden Mord vor. In einer Erklärung heißt es, der frühere Präsident sei durch die schlechten Haftbedingungen langsam getötet worden.



Die ägyptischen Behörden kündigten an, die Umstände des Todes zu überprüfen. Mursi war gestern während einer Gerichtsverhandlung zusammengebrochen und kurz darauf gestorben. Er wurde heute beigesetzt.