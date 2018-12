Aus Angst vor Protesten wie in Frankreich hat Ägypten den Verkauf gelber Warnwesten beschränkt.

Nach Berichten aus Kairo ist für einen entsprechenden Bezug die Genehmigung der Behörden erforderlich. Die im Straßenverkehr wichtigen Westen in Neongelb sind in Frankreich das Erkennungszeichen einer Protestbewegung geworden. Diese macht seit mehreren Wochen gegen die Steuer- und Sozialpolitik der Regierung mobil. In Ägypten jährt sich in wenigen Wochen der Sturz von Präsident Mubarak von 2011. Die Behörden befürchten zu diesem Anlass Demonstrationen und Ausschreitungen.