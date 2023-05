Israels Militär hat erneut Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen angegriffen. Archivbild (Adel Hana / AP / dpa / Adel Hana)

Das bestätigten Vertreter beider Seiten. Die Waffenruhe trat am Abend in Kraft. Der israelische Nationale Sicherheitsberater Hanegbi dankte Ägypten und erklärte, Israel werde sich im Falle weiterer Angriffe verteidigen. Medienberichten zufolge wurde die Feuerpause zunächst nicht eingehalten, inzwischen ist aber Ruhe eingekehrt. In den Straßen von Gaza-Stadt feierten zahlreiche Menschen die Einigung.

Das israelische Militär hatte in der Nacht auf Dienstag mit Luftangriffen gegen den Islamischen Dschihad begonnen. Mehrere hochrangige Mitglieder der mit dem Iran verbundenen Organisation sollen gezielt getötet worden sein.

Der Islamische Dschihad wird von der EU und den USA als Terror-Organisation eingestuft. In den vergangenen Tagen wurden vom Gazastreifen aus mehr als 1.200 Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.