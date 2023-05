Nahost-Konflikt

Von palästinensischer Seite wurden rund 200 Raketen auf Israel abgefeuert. (AP / Adel Hana)

Der staatliche ägyptische Fernsehsender Extra News berichtet, man habe über eine sofortige Feuerpause gesprochen. Der israelische Außenminister Cohen sagte dazu, man prüfe den von Ägypten ausgehandelten Vorschlag. Von palästinensischer Seite kam bis jetzt noch keine Bestätigung.

Aus dem Gaza-Streifen heraus waren heute nach israelischen Angaben rund 200 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Die israelische Luftwaffe hatte ihrerseits in der vergangenen Nacht erneut Ziele der radikalen Palästinenserorganisation "Islamischer Dschihad" im Gazastreifen angegriffen. Laut palästinensischen Angaben gab es fünf Tote und rund 20 Verletzte. Bereits in der Nacht zu Dienstag hatte die Armee bei einem Luftangriff drei ranghohe Mitglieder des Dschihad sowie mehrere Zivilisten getötet. Seit dem Tod eines prominenten Häftlings des Islamischen Dschihads in einem israelischen Gefängnis hatten die militanten Palästinenser ihre Attacken auf Israel verstärkt.

