In Ägypten hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Strafe für sexuelle Belästigung deutlich verschärft.

Wie örtliche Medien berichteten, drohen dafür künftig mindestens fünf Jahre Gefängnis. Noch längere Haftstrafen sieht das Gesetz vor, falls bei der Tat eine Waffe zum Einsatz kommt oder mehrere Angreifer daran beteiligt sind. Mehrere Studien hatten zuletzt ergeben, dass die meisten ägyptischen Frauen mindestens einmal in ihrem Leben sexuell belästigt werden. Zudem waren in den vergangenen Jahren gehäuft Übergriffe durch Täter-Gruppen registriert worden.



Bislang wurde sexuelle Belästigung in Ägypten lediglich mit mindestens eineinhalb Jahren Gefängnis und einer Geldbuße bestraft.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.