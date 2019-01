Ein seit fast zwei Wochen in Ägypten verschwundener Deutscher ist von den ägyptischen Behörden in Gewahrsam genommen worden.

Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte, dass die deutsche Botschaft in Kairo nach eindringlichen Bemühungen eine entsprechende Auskunft erhalten habe. Der 23-Jährige aus Göttingen mit deutschem und ägyptischem Pass war bei der Einreise am Flughafen Kairo festgehalten worden und galt seither als verschollen.



Über den Verbleib eines anderen jungen Mannes aus Deutschland, der vor mehr als drei Wochen in Ägypten verschwunden war, machte das Auswärtige Amt keine Angaben. Es handelt sich um einen 18-Jährigen aus Gießen, der ebenfalls die deutsche und die ägyptische Staatsangehörigkeit besitzt.