Bei der Explosion eines versteckten Sprengsatzes sind auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten zehn Soldaten getötet worden.

Sie seien in einem Schützenpanzer unterwegs gewesen, teilte ein Armeesprecher am Abend mit.



Im Norden der Sinai-Halbinsel kommt es immer wieder zu Anschlägen. Sie hatten zugenommen, nachdem der islamistische Präsident Mursi 2013 nach einem Militärputsch aus dem Amt gedrängt worden war. Seitdem sind Hunderte Angehörige der ägyptischen Sicherheitskräfte bei Angriffen getötet worden, zu denen sich meist die Terrormiliz IS bekannte. Gleichzeitig geht die Regierung von Staatschef al-Sisi mit repressiven Maßnahmen gegen Kritiker vor.