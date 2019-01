In Ägypten werden zwei deutsche Staatsbürger vermisst.

Es handele sich um zwei verschiedene Fälle, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Beide würden sehr ernst genommen. Der deutsche Botschafter in Kairo stehe mit den ägyptischen Behörden in Kontakt und bemühe sich mit Nachdruck um Aufklärung.



Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa wurde ein 23-Jähriger aus Göttingen im Dezember bei der Einreise am Flughafen Kairo von den Behörden festgehalten. Seitdem gebe es keinen Kontakt mehr zu ihm. Ein 18-Jähriger aus Gießen sei verschwunden, als er über Luxor nach Ägypten einreiste. Beide Männer besitzen demnach sowohl die deutsche als auch die ägyptische Staatsbürgerschaft.