In Ägypten sind innerhalb weniger Tage zwei Direktoren einer lokalen Menschenrechtsorganisation verhaftet worden.

Die Organisation EIPR erklärte auf Twitter, nach einer Festnahme am Sonntag sei heute ein weiterer Direktor während seines Urlaubes festgenommen worden. Den Angaben zufolge ist unbekannt, wohin er gebracht wurde. Was ihm vorgeworfen wird, teilte die Organisation nicht mit. Der am Sonntag festgenommene Direktor wurde beschuldigt, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein sowie Falschinformationen zu verbreiten. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bezeichnete seine Festnahme als "gefährliche Eskalation der Regierungs-Kampagne gegen Menschenrechtsorganisationen". Ein weiterer Mitarbeiter von EIPR sitzt bereits seit Februar in Untersuchungshaft.



Die regionale Gruppe von Amnesty International forderte via Twitter die Freilassung der EIPR-Mitarbeiter. Sie bezeichnete die Festnahmen als "schweren Schlag gegen die legitime Arbeit von Menschenrechtsverteidigern". Es sei an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft Ägypten auffordere, die Repressalien gegen Menschenrechtsorganisationen einzustellen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.