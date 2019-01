Ein in Ägypten festgenommener 18-jähriger Deutscher ist wieder zurück in Deutschland.

Der Mann sei in der vergangenen Nacht in Frankfurt am Main angekommen, teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes mit. Ägyptischen Sicherheitsbehörden zufolge steht er im Verdacht, die Terrormiliz Islamischer Staat zu unterstützen. Im Dezember war der Mann am Flughafen Luxor festgenommen worden.



Bereits am Freitag wurde ein ebenfalls in Ägypten inhaftierter 23-Jähriger nach Deutschland abgeschoben. Er soll vorgehabt haben, sich dem IS anzuschließen.