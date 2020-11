In Ägypten hat der zweite Teil der Parlamentswahl begonnen.

Diesmal sind in 13 Provinzen die Menschen zwei Tage lang zur Stimmabgabe aufgerufen, darunter in der Hauptstadt Kairo. In den anderen 14 Provinzen Ägyptens war bereits Ende vergangenen Monats gewählt worden.



Den ersten Teil der Abstimmung hatte ein politisches Bündnis unter Führung der "Zukunftspartei" gewonnen, das Präsident al-Sisi unterstützt. Die Behörden meldeten damals eine Wahlbeteiligung von 28 Prozent.



Um alle 284 neu zu besetzenden Mandate zu vergeben, könnte eine Stichwahl in diesem Monat erforderlich sein. Dann würde die endgültige Zusammensetzung des ägyptischen Parlaments Mitte Dezember feststehen.



Kritiker sehen im ägyptischen Parlament eine demokratische Fassade für den Präsidenten, der seit seinem Amtsantritt 2014 mit harter Hand gegen Oppositionelle vorgeht.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.