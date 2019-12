Den Abgeordneten des Bundestags ist es künftig verboten, ihre Mitarbeiter für Tätigkeiten außerhalb des Parlamentsbetriebs einzusetzen.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, informierte Bundestagspräsident Schäuble die Abgeordneten in einem Brief über das Verbot. Es gilt ausdrücklich für die Beteiligung am Wahlkampf und für die Übernahme von Parteiarbeit. Dazu gehören die Betreuung von Wahlkampfständen, der Tür-zu-Tür-Wahlkampf, der Telefonwahlkampf und das Verteilen von Wahlkampfmaterial. Verboten im Bereich der Parteiarbeit sind die Vorbereitung von Parteitagen und -veranstaltungen und die Übernahme von Pressearbeit.



Der Bundestag setzt mit der Neuregelung ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2017 um.