Anwohner hatten Sicherheitsbedenken angemeldet und deshalb gegen den Weiterbetrieb geklagt. Das Bezirksgericht in Osaka entschied nun, dass der betreffende Reaktor im Atomkraftwerk Mihama in Zentraljapan nicht abgeschaltet werden muss. Der Meiler war 1976 in Betrieb gegangen und nach der Atomkatastrophe in Fukushima 2011 zehn Jahre lang vom Netz genommen worden. Seit September produziert der Reaktor wieder Strom.

