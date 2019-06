Das Bundesumweltministerium will die Vernichtung zurückgegebener Neuwaren im Versandhandel einschränken. Ministerin Schulze kündigte in Berlin einen entsprechenden Gesetzentwurf an, ohne Details zu nennen. Geprüft werde zudem eine Umsatzsteuerbefreiung für zurückgesandte Neuwaren, wenn sie als Sachspenden weitergegeben würden.

Erst gestern hatten die Grünen ein Verbot der Waren-Vernichtung verlangt. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt hatte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gesagt, man erlebe "eine Perversion der Wegwerfgesellschaft". Hier sei der Staat gefordert. Bei den Retouren handele es sich oftmals um Ware, die voll funktionsfähig seie und höchstens einen Kratzer habe.



Der "Bundesverband E-Commerce und Versandhandel" nannte die Forderung nach einem Verbot "Unfug". Kein Unternehmen der Branche habe ein Interesse, wirtschaftlich sinnvoll verwertbare Ware wegzuwerfen oder zu vernichten. Der Verband verwies auf eine Studie der Universität Bamberg, wonach lediglich vier Prozent der Rücksendungen vernichtet werden.



Der Versandhändler Amazon hatte vor wenigen Wochen erklärt, jede Rücksendung werde geprüft, neu verpackt und - wann immer möglich - wieder als Neuware angeboten. Zudem hätten seit 2013 mehr als 1.000 soziale Einrichtungen Spenden bekommen.