Änderungen am Infektionsschutzgesetz

Die Bundesregierung zieht die Regelung harter Corona-Maßnahmen an sich und will dafür in der nächsten Woche das Infektionsschutzgesetz ändern. Aus den Ländern gibt es dazu Zustimmung, aber auch Kritik.

Die für Montag geplanten Bund-Länder-Gespräche wurden gestern abgesagt. Thüringens Bildungsminister Holter kritisierte das, wie schon zuvor Ministerpräsident Ramelow. Holter sagte im Deutschlandfunk, seine Sorge sei, dass der Bund den Ländern die Kompetenzen und die Entscheidungshoheit entziehe. Der Linken-Politiker betonte, es sei durchaus sinnvoll, regional unterschiedlich auf die Corona-Pandemie zu reagieren.



Der Vorsitzende der Ministerpräsidenten-Konferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Müller, sagte hingegen im ZDF, eine Novellierung des Infektionsschutzgesetzes durch Bundestag und Bundesrat könne einen verbindlicheren Rechtsrahmen schaffen im Vergleich zu den Verordnungen der Länder.



Vizekanzler Scholz, SPD, sagte, eine bundesweite Regelung sei richtig und vernünftig.



Der erste Schritt zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes soll schon in der nächsten Woche im Bundeskabinett vollzogen werden, und zwar am Dienstag. Geplant sind unter anderem nächtliche Ausgangssperren in allen Landskreisen und kreisfreien Städten ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.