Das teilte Gesundheitsminister Plevris am Abend im Fernsehen mit. Die Regierung in Athen folgt damit dem Beispiel vieler EU-Länder, die mit den Lockerungen auch ihren Tourismus wieder ankurbeln wollen. In diesem Bereich wird in Griechenland ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.