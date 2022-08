Mögliche Versorgungsengpässe

Die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 (picture alliance / dpa / Stefan Sauer)

Die Politik müsse die Kriterien zur Inanspruchnahme der Ausgleichszahlungen nachschärfen und stärker die finanzielle Situation der Unternehmen sowie ihre Systemrelevanz berücksichtigen, verlangten die Wissenschaftler gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Auch der Dachverband der Energiewirtschaft BDEW sprach sich für Änderungen des Regelwerks aus. Der beste Weg wäre eine Unterstützung der Gasimport-Unternehmen aus Bundesmitteln oder über Kreditabsicherungen gewesen, erklärte BDEW-Chefin Andreae.

Die Bundesregierung prüft nach Angaben von Wirtschaftsminister Habeck mögliche Korrekturen an der Verordnung. Die Gasumlage in Höhe von gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde soll ab Oktober von den Verbrauchern gezahlt werden und Unternehmen entlasten, die an den Gasmärkten stark gestiegene Einkaufspreise zahlen müssen.

Die Unionsfraktion im Bundestag will kommende Woche den Antrag stellen, die Verordnung über die Gasumlage mit sofortiger Wirkung aufzuheben.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.