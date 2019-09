Der Bann scheint gebrochen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Aeolus-Bläserwettbewerbs übernimmt eine Frau den Jury-Vorsitz: die polnische Dirigentin Ewa Strusinska. Die Jury ist gewohnt höchst fachkompetent und prominent besetzt. Mit geschulten Ohren entscheidet sie, wer von den 140 Teilnehmern nach schweißtreibenden Wettbewerbsrunden schließlich im Finale überzeugt. Für Trompete, Posaune und Tuba ist der internationale Wettbewerb in diesem Jahr ausgeschrieben. Immer noch eine Männerdomäne. Doch auch hier scheint der Bann gebrochen. 2016 hatte sich eine Frau gegen alle Mitstreiter als erste Preisträgerin durchgesetzt: die Posaunistin Louise Pollock. Wer in diesem Jahr das Rennen macht, zeigt sich beim Preisträgerkonzert in der Tonhalle Düsseldorf mit virtuosen Konzerten von Böhme, Grøndahl und Bozza.

Sie können das Konzert am 22.9.2019 hier im Livestream mitverfolgen:

Oskar Böhme

Konzert für Trompete und Orchester f-Moll, op. 18

Launy Grøndahl

Concerto für Posaune und Orchester

Eugène Bozza

Concertino für Tuba und Orchester

Preisträger des Aeolus Bläserwettbewerbs 2019

Düsseldorfer Symphoniker

Hossein Pishkar, Leitung

Aufnahme vom 22.9.19 aus der Tonhalle Düsseldorf