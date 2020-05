Twitter und andere soziale Medien in den USA sollen künftig stärker reglementiert werden. Präsident Trump unterzeichnete dazu in Washington eine Verfügung. Er reagiert damit darauf, dass Twitter eine seiner Nachrichten einem Faktencheck unterzogen hat.

Vorgesehen ist unter anderem, Online-Dienste nicht mehr generell vor Klagen zu schützen, die gegen Botschaften ihrer Nutzer erhoben werden. Dies war bisher in einer als "Abschnitt 230" bekannten Klausel eines Gesetzes von 1996 geregelt, die als Meilenstein in der Entwicklung des Internets gilt. Sie wird auch bezeichnet als "die 26 Worte, die das Internet erschufen", weil durch sie die freie Meinungsäußerung geschützt werde. US-Justizminister Barr sagte, die Klausel solle nicht abgeschafft, aber reguliert werden. Sie sei weit über ihren ursprünglichen Zweck hinaus gedehnt worden.

Vorwurf des "politischen Aktivismus"

Trump sagte, die Online-Plattformen seien nicht länger neutral, sondern betrieben politischen Aktivismus. Auslöser für den Vorstoß ist eine Auseinandersetzung mit Twitter. Der Kurznachrichtendienst hatte einen Tweet des Präsidenten einem Faktencheck unterzogen - und ihn daraufhin mit einem Hinweis versehen. Unklar ist, ob Trumps Erlass juristisch Bestand haben wird. Experten machen geltend, dass eine solche Entscheidung nicht ohne Zustimmung des Kongresses fallen könne.

Kritik von Online-Plattformen

In einer ersten Reaktion sprach Twitter von einer "reaktionären und politisierten" Entscheidung Trumps. Damit werde die Zukunft der Meinungsäußerungen im Internet bedroht. Eine Sprecherin von Google erklärte, mit der Verordnung werde die amerikanische Wirtschaft beschädigt. Ein Sprecher von Facebook warnte, die Verordnung werde dazu führen, dass die Netzwerke alles zensieren würden, was irgendjemanden beleidigen könnte.



Gegenstand von Trumps jüngster Auseinandersetzung mit Twitter war ein Tweet zum Thema Briefwahl. Der Präsident hatte darin erklärt, Briefwahl leiste Wahlbetrug Vorschub. Twitter ordnete diese Aussage als irreführend ein und bot den Nutzern weitere Informationen an.



Das nun erlassene Dekret sieht Berichten zufolge vor, die unter anderem für Verbraucherschutz zuständige Aufsichtsbehörde FTC mit der Prüfung von Beschwerden über politische Voreingenommenheit zu betrauen. Zudem sollen Bundesbehörden verpflichtet werden, ihre Ausgaben für Werbung in sozialen Medien zu überprüfen.

Kein Haftungsprivileg mehr für Plattformen

Der Medienrechts-Professor Tobias Keber sagte über den vorab bekannt gewordenen Entwurf, Twitter würde demnach in dem Moment, in dem der Dienst aufgrund seines Hausrechts interveniere und auf den Inhalt eines Tweets einwirke (also etwa durch einen Faktencheck), das Haftungsprivileg verlieren. Im Klartext: Die Behörden könnten Plattformen für ihr Verhalten verantwortlich machen, weil es dann als redaktionelle Tätigkeit gewertet würde, für die das Haftungsprivileg nicht gilt.



Facebook, Twitter und Co. müssten dann laut Keber befürchten, für einen - möglicherweise falschen - Faktencheck in Anspruch genommen zu werden. Für Keber ist klar, dass es für die Unternehmen aus ökonomischen Gründen besser wäre, deshalb auf dieses Feature zu verzichten. Das Konzept würde sich "ohne Frage negativ und ganz grundsätzlich auf Faktenchecker-Initiativen der Social-Media-Plattformen auswirken".



Trump hatte Twitter Zensur vorgeworfen. Ob das aber zutrifft, ist Keber zufolge fraglich. Denn Zensur gehe üblicherweise vom Staate aus.

Entwurf als Wahlkampfmanöver?

Aus Sicht des Rechtswissenschaftlers Matthias Kettemann vom Leibniz Institut für Medienforschung vereint der Gesetzentwurf Widersprüchliches. Er wolle die in den USA "heilige Kuh" der Meinungsfreiheit streicheln und gleichzeitig schlachten. Kettemann sieht darin zudem ein Ablenkungsmanöver von Trump. Er versuche eine neue Front aufzumachen und sich als Retter der Meinungsfreiheit aufzuspielen. Der Gesetzentwurf sei eine Drohgebärde. Dahinter stehe der Wunsch, dass Plattformen sich nicht mehr um die Inhalte kümmerten, solange diese nicht klar rechtswidrig seien.



Kettemann wies im Deutschlandfunk (Audio-Link) darauf hin, dass Twitter und auch Facebook private Unternehmen seien. Indem Trump sie nutze, unterwerfe er sich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Also hätten sie natürlich das Recht, Inhalte zu moderieren - auch die des Präsidenten. Gerade vor der Präsidentenwahl und wegen des Coronavirus hätten sie eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Desinformation.

Facebook will keine Politiker-Aussagen überprüfen

Für Trump ist Twitter eine wichtige Plattform, um seine Inhalte ungefiltert zu verbreiten. Er erreicht direkt 80 Millionen Follower. Bislang hatte Twitter viele Halbwahrheiten oder Verschwörungstheorien des Präsidenten unkommentiert stehen gelassen. Vor zwei Wochen aber hatte der Konzern die Regeln zu irreführender Information verschärft.



Von Facebook braucht Trump nichts Derartiges zu befürchten. Der Konzern hatte schon angekündigt, keinen Faktencheck bei Äußerungen von Politikern einzuführen. Unternehmenschef Zuckerberg sagte dem Sender CBS, politische Äußerungen seien einer der empfindlichsten Teile einer Demokratie. Wenn man von Internet-Plattformen verlange, diese zu regulieren, könne man eine gefährliche Richtung einschlagen. "Wir wollen nicht festlegen, was wahr oder falsch ist - aber das heißt nicht, dass Politiker, oder sonst jemand, einfach sagen können, was sie wollen."