Nach Blockade von EU-Sanktionen gegen Patriarch Kirill

EU-Sondergipfel in Brüssel (Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa)

Vertreter der EU-Staaten haben das sechste Sanktionspaket der Europäischen Union wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zwar gebilligt - allerdings ohne die eigentlich gegen den Patriarchen geplanten Strafmaßnahmen. Kirill ist vehementer Unterstützer des russischen Machthabers Putin. Er befürwortet den russischen Angriffskrieg und segnete wiederholt russische Soldaten und Kriegsgerät.

Ungarn hatte die Verabschiedung des EU-Sanktionspakets seinetwegen zunächst blockiert. Regierungschef Orban hatte seine Haltung zuletzt "mit der Frage der Glaubensfreiheit ungarischer Religionsgemeinschaften" begründet. Diese sei heilig und unveräußerlich. Zuvor hatte Orban bereits ein gemeinsames Öl-Embargo der EU-Mitgliedsstaaaten gegen Russland blockiert und eine Sonderlösung für Ungarn erwirkt.

Barley: Ungarn das Stimmrecht in der EU entziehen

Die SPD-Politikerin und Vizepräsidentin des Europaparlaments, Barley, forderte, Ungarn vorläufig das Stimmrecht in der EU zu entziehen. Barley sagte dem MDR, Ungarn missbrauche das Einstimmigkeitsprinzip als Erpressungsmittel. Der Entzug des Stimmrechts sei möglich, wenn gegen gemeinsame demokratische Prinzipien verstoßen werde. Gerade in Ungarn könne man von demokratischen und rechtsstaatlichen Verhältnissen nicht mehr sprechen, so Barley. Ministerpräsident Orban habe das Land Stück für Stück komplett in seine Hände gebracht.

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, sagte, der lähmende Streit um das neue Sanktionspaket habe einmal mehr gezeigt, dass die EU endlich das Prinzip der Einstimmigkeit abschaffe müsse. Die Leute seien es einfach satt, sich von Viktor Orban und anderen auf der Nase herumtanzen zu lassen, erklärte der CSU-Politiker.

Auch EU-Kommissionsvizepräsident Timmermans kritisierte Ungarns Blockade beim Sanktionspaket gegen Russland. Ungarns Präsident Orban sei ein Freund Putins, sagte Timmermans beim WDR Europaforum. Er habe für seine Spielchen kein Verständnis mehr. Die Europäische Union habe wochenlang maximale Solidarität mit Ungarn gezeigt. Aber Solidarität sei keine Einbahnstraße.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.