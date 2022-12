Erzbischof von Köln

Der Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Latzel, sagte der "Rheinischen Post", in und um Köln verzeichne man Austritte, die doppelt so hoch seien wie in anderen Regionen. Die Evangelische Kirche werde hier in Mithaftung genommen. Er forderte, das katholische Erzbistum müsse Lösungen finden, um das Vertrauen der Menschen in seine Institutionen und handelnden Personen wiederherzustellen.

Woelki steht wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen nicht nur in Köln in der Kritik. Gegen ihn wird zudem wegen möglicher Falschaussage unter Eid ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.