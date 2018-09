In Berlin kommt heute die Kohlekommission zusammen.

Überschattet wird die Sitzung durch einen offenen Streit um Äußerungen des Co-Vorsitzenden Pofalla zum Ausstieg aus der Kohleenergie. Mehrere Kommissionsmitglieder forderten Pofalla in einem Brief auf, Stellung zu nehmen. Die veröffentlichten Zahlen gäben nicht die bisherigen differenzierten Beratungen der Kommission wieder. Der "Spiegel" hatte berichtet, Pofalla habe in Gesprächen mit Regierungsvertretern ein Enddatum zwischen 2035 und '38 in Aussicht gestellt.



Die 28 Mitglieder des Gremiums aus Politikern, Wirtschafts- und Umweltexperten sollen bis Ende des Jahres einen verbindlichen Fahrplan für den Kohleausstieg festlegen sowie Hilfen für den Strukturwandel auf den Weg bringen.