Das britische Militär hat im Ärmelkanal einen Öltanker besetzt, auf dem blinde Passagiere gewalttätig geworden waren.

Verletzte habe es allerdings nicht gegeben, sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Unterhaus, Ellwood, dem BBC-Rundfunk. Die insgesamt sieben blinden Passagiere seien in Gewahrsam genommen worden. Der Tanker kam aus Lagos in Nigeria und sollte in Southampton anlegen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.