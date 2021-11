Bei einer Rettungsaktion auf dem Ärmelkanal sind fast 300 Migranten aus Seenot in Sicherheit gebracht worden.

Wie die französischen Behörden mitteilten, wollten die Menschen mit mehreren kleinen Booten von Frankreich nach Großbritannien gelangen. Die französische Marine, die Küstenwache, der Zoll sowie Seenotretter konnten die Schiffbrüchigen aufnehmen und in die Häfen von Calais und Dunkerque bringen. Seit einigen Jahren riskieren immer mehr Flüchtlinge in einfachen Booten die Route über das Meer nach Großbritannien. Ein Grund dafür ist die stärkere Überwachung auf Fähren und am Tunnel. Die britische Regierung hatte nach dem Brexit ein verschärftes Einwanderungssystem eingeführt.

